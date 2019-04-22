رياضة | وزير الرياضة: أثق في ظهور استاد القاهرة بأجمل صورة بأمم افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: أثق في ظهور استاد القاهرة بأجمل صورة بأمم افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولى استعدادا لانطلاق امم افريقيا.

وجاءت زيارة الوزير لاستاد القاهرة للوقوف علي اخر المستجدات في عملية التطوير الشاملة التي تجري في الاستاد استعدادا لانطلاق بطولة الامم الافريقية ، حيث تفقد صبحي ارض الملعب الرئيسية وعملية رفع كفاءة النجيل بها، وايضا الاماكن المخصصة للجماهير واجراءات الدخول والخروج مشددا علي اهمية التيسير علي الجماهير في عملية الدخول والخروج من والى الاستاد .

واثني وزير الشباب والرياضة علي سرعة تطوير الاستاد مؤكدا ان الجميع يعمل بتنسيق كبير وتكامل فى الجهود من اجل انجاح البطولة كى تخرج بالصورة اللائقة لمكانة مصر الدولية مؤكدا ثقته الكاملة فى ظهور استاد القاهرة العريق فى أجمل صورة خلال افتتاح البطولة يوم ٢١ يونيو المقبل.