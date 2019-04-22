رياضة | عماد النجاس يجدد تعاقده مع المقاولون العرب لمدة موسم

توفى ظهر اليوم الإثنين والد اللاعب نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز ومنتخب مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في اللقاء المقرر له غدا على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الدوري العام.

تفاصيل جلسة جروس و"كهربا"

عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك جلسة خاصة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة خلال الساعات الماضية.

وجاءت الجلسة بهدف فتح صفحة جديدة خلال الفترة القادمة وإلتزام اللاعب بعد المشاكل التي تسبب فيها خلال الفترة الماضية وتجميده أكثر من مرة على خلفية الاعتراضات على استبداله.

جروس أكد على عدم وجود أي مشكلة شخصية بينه وبين اللاعب لكنه شدد على رفضه التصرفات السابقة من كهربا وتكرار الأمر مشيرا إلى أنه من الضروري أن يطبق العدل والمساواة بين جميع اللاعبين.

وكان جروس قد استبعد كهربا من مباراة الإسماعيلي الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد