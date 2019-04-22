رياضة | ريال مدريد يضع خطة محكمة لحسم صفقة مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع خطة محكمة لحسم صفقة مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني، وضع خطة محكمة للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفقا لموقع أوك دياريو الإسباني فإن ريال مدريد غير متفاجئ بتصريحات مبابي أمس حول استمراره مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن مسؤولي ريال مدريد يعلمون بصعوبة واستحالة التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل من باريس سان جيرمان لذلك النادي الملكي يخطط لضم الفرنسي في صيف 2021 قبل نهاية عقده بعام مع الفريق الباريسي حتى يكون يضغط كيليان على بطل الدوري الفرنسي للتفاوض على بيعه لمرينجي.