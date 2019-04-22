رياضة | شيماء جابر أول لاعبة ومدربة بجنوب الصعيد: أحلم بالمنتخب.. ومشروع مصري تونسي للكرة النسائية (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيماء جابر أول لاعبة ومدربة بجنوب الصعيد: أحلم بالمنتخب.. ومشروع مصري تونسي للكرة النسائية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتاة قنائية تخطت الصعاب وتحدت العادات والتقاليد، لتصبح اول لاعبة ومدربة لكرة القدم بصعيد مصر، فمنذ أن اقتحمت مجال كرة القدم ووضعت قدمها في الملاعب عام2014، وهي حديث الجميع بمحافظة قنا، خاصة مدربوها، الذين أكدوا أنها تمتلك مهارات وإمكانيات استثنائية، هي "شيماء جابر" لاعبة كرة القدم بفريق مركز شباب الغردقة، ومدربة الفتيات باكاديمية نادي سنزو، وإف سي قنا.

استطاعت شيماء ان تحصل علي لقب ال"كوتش" بعد اقتحامها مجال التدريب، لتثبت أن كرة القدم ليست حكرا على الرجال، وأنها جديرة للوصول لحلمها مهما كانت النتائج.

حاور "الخليج 365 الرياضي" "شيماء جابر" للتعرف أكثر عليها وعلي مشوارها الكروي، وإليكم نص الحوار:

بداية.. حدّثينا عن سبب اختيارك لكرة القدم؟

انا عاشقة لكرة القدم منذ الصغر، وكنت أشارك زملائي الصبيان في المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية، وعندما كبرت تمنيت أن أمارس كرة القدم بأحد الأندية، وواجهت صعوبة في بادئ الأمر، نظرا لعدم وجود فرق للفتيات بمحافظة قنا

متى بدأتِ ممارسة كرة القدم؟

بدأت ممارسة كرة القدم عام2014، ولم يكن هناك شيئا مرتبا، فكنت أمارس ألعابا رياضية أخرى حتي قررت الاستقرار بممارسة كرة القدم، خاصة أن كل من يشاهدني ألعب يؤكد امتلاكي لمهارات مميزة.

هل كان هناك انتقادات؟

بالطبع واجهت الكثير من الانتقادات في بادئ الأمر، ولكن مع الوقت وبعد اثبات موهبتي، بدأ المتابعون الاقتناع بأن كرة القدم ليست حكرا على الرجال، وأن الموهبة هي الفيصل، كما أنهم اقتنعوا بعشقي للساحرة المستدير، خاصة بعد أن وجدوا عائلتي تقف بجانبي وتساعدني على تحقيق حلمي بأن أصبح لاعبة كرة قدم.

ماذا عن الأندية التي لعبتي بها؟

بدايتي كانت عام 2004، وكانت بمركز شباب السيد بقنا، ومع أول موسم لي جاء اختياري للانضمام لمنتخب مصر، تحت قيادة كابتن سحر الهواري، وشاركت مع المنتخب بالبطولة العربية بدولة الأردن، التي حصل عليها المنتخب عام 2004.

ماذا عن مشوارك مع كرة القدم؟

بعد انضمامي لمركز شباب السيد، انهالت علي العروض من فرق محافظات الصعيد، ليأتي انتقالي لفريق نادي سوهاج والذي قضيت معه 5 مواسم، ثم انتقلت بعد ذلك لفريق نادي قنا، وقضيت معه 5 مواسم أخرى، ليأتي عرض نادي أسيوط، الذي لعبت له موسم واحد، ومنه انتقلت لمركز شباب الغردقة، وكان هذا الموسم المنقضي، والأسباب تتعلق بالإمكانيات وعدم الحصول على مستحقاتي، لذلك أنهيت تعاقدي مع الفريق.

ما هو مركزك في الملعب؟

وسط ملعب مهاجم، فهو أكثر مركز أبرع في،

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ما الفرق بين كرة القدم النسائية بأندية الصعيد ووجه بحري؟

الاختلاف كبيرا للغاية من ناحية الإمكانيات وطرق التدريب،باندية الوجه البحري، فضلا عن اعتماده أكثر علي الفيتنس بشكل كبير، والتركيز علي تعزيز القوة والسرعة للاعبين أكثر من المهارات، ولكن يمكنني القول أنه لا يوجد أداء قوي مثل فتيات الصعي.

هل تلقيتِ عروضًا خارجية؟

بالفعل كان هناك عرضًا رسميًّا من نادي المهدية التونسي، والأمر كان في الطريق لإنهاء الإجراءات والسفر خلال شهر مايو الماضي، ولكن عدم المصداقية والجدية في التعاقد، حالت دون انتقالي، واتجاهي لمجال التدريب.

كيف كانت البداية في عالم التدريب؟

بدأت مشواري التدريبي في نادي قنا، ثم توليت الموسم الماضي تدريب فتيات الأكاديمية الإنجليزية بنجع حمادي، لأتلقى عرضًا من نادي سينزو بالغردقة، لأقود فريق فتيات النادي، وكانت تجربة أضافت لي الكثير، فقمت بتدريب مجموعة من البنات بالنادي، حتى أطلقوا عليَّ ال"كوتش" لاسيما وإنني اول مدربة كرة قدم.

وماذا عن مشروع تطوعك لمساعدة فتيات الصعيد لتعلم الكرة بالقرى الشعبية؟

عرضت عليَّ إحدى صديقاتي من دولة تونس المشاركة بمشروع لتدريب البنات على كرة القدم، فتحمست للفكرة كثيرا، والتجربة تحدٍ بالنسبة لي، والان نجهز للمشروع بعد حضورها لمصر، والانطلاقة قريبا.

أي الأندية تشجعين؟

أنا أهلاوية متعصبة، وعاشقة للفانلة الحمراء.

من هو مثلك الأعلى؟

الكابتن والمدرب حسن أبو المجد، الذي تعلمت على يديه كرة القدم، وهو من له الفضل فيما وصلت إليه الآن، ومن العنصر النسائي، الكابتن فايزة وحيد، لاعبة نادي الطيران وكابتن منتخب مصر للكرة النسائية، التي أتمنى أن أكون مثلها في يوم من الأيام.

هل هناك اهتمام بكرة القدم النسائية بالصعيد؟

الصعيد يتم تجاهله في الأنشطة كافة، فما بالك بلعبة كرة قدم للسيدات، أظن الموضوع صعب، ولكن نناشد المسؤولين عن اللعبة أن ينظروا للصعيد، فهناك كثير من المواهب تستحق الرعاية.

كلمة لفتيات الصعيد المقبلين على ممارسة الرياضة؟

استمري في السعي وراء حلمك ولا تيأسي، وستصلين في يوم ما.