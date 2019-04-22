رياضة | ريال مدريد يستقر على عودة نجمه المعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على عودة نجمه المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لاستعادة خدمات لاعبه المعار إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو، إن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط تشيلسي، سيعود إلى ريال مدريد في يونيو المقبل، لينضم للفريق مجددا بداية من الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن الريال يرى أن مستقبل كوفاسيتش سيكون في إسبانيا مع زين الدين زيدان، مدرب الريال.

وكان كوفاسيتش قد انتقل إلى صفوف نادي تشيلسي، في الصيف المقبل، على سبيل الإعارة.