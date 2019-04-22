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رياضة | ريال مدريد يستقر على عودة نجمه المعار

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يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لاستعادة خدمات لاعبه المعار إلى فريق الإنجليزي، بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو، إن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط تشيلسي، سيعود إلى ريال مدريد في يونيو المقبل، لينضم للفريق مجددا بداية من الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن الريال يرى أن مستقبل كوفاسيتش سيكون في إسبانيا مع زين الدين زيدان، مدرب الريال.

وكان كوفاسيتش قد انتقل إلى صفوف نادي تشيلسي، في الصيف المقبل، على سبيل الإعارة.

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