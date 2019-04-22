رياضة | كلوب: الجماهير تحفز ليفربول وليست الكأس المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: الجماهير تحفز ليفربول وليست الكأس المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمضي ليفربول قدماً نحو تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 29 عاماً، لكن المدرب يورغن كلوب طالب لاعبيه بالاستمتاع بالرحلة مع المشجعين دون الانشغال فقط بما وصفها بالكأس المقدسة.

وفاز ليفربول 2-0 على كارديف سيتي أمس الأحد ليعيد فارق النقطتين مع مطارده مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض مباراة أقل، وقال كلوب للصحافيين: "اذا كنت متحفزاً فقط للفوز بالكأس المقدسة فهناك خطأ".

وأوضح المدرب الألماني: "نريد الفوز بالمباريات لأننا نستمتع بالمسيرة مع الجماهير، وفي النهاية سنرى حصيلة النقاط وما يمكننا تحقيقه".

ويمكن لسيتي أن يجتاز ليفربول في جدول الترتيب إذا فاز على غريمه مانشستر يونايتد الأربعاء المقبل، قبل أن يلتقي فريق كلوب مع هدرسفيلد تاون، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، بعد يومين.

وتابع كلوب: "ربما يسأل بعض الأشخاص إن كنا نفكر في مواجهة برشلونة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في الحقيقة نوجه تركيزنا بشكل كامل نحو مباراة هدرسفيلد".