رياضة | أحمد أحمد يشيد بعمل اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد يشيد بعمل اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس أحمد مجاهد المنسق العام لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ والتي تقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين، عن أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، أبدى تقديره الشديد وإعجابه بالتحضيرات التي تقوم بها اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قبل ضربة البداية الرسمية.

أضاف مجاهد بأن أحمد أحمد الذي يتواجد حاليا في القاهرة زار بنفسه مقر اجتماعات اللجنة المنظمة خلال الساعات الماضية بمركز التعليم المدني بالجزيرة وحضر بعض الجلسات الخاصة باللجنة المنظمة وأبدى سعادته البالغة بما يجري من ترتيبات خاصة للبطولة لتخرج بصورة مبهرة.

شدد عضو اتحاد الكرة على أن العمل يجري على قدم وساق في مختلف الملاعب لتكون جاهزة قبل منتصف شهر مايو المقبل بجانب تجهيز ملاعب التدريب، كما أن كافة لجان البطولة تعمل بكل قوة لتحضير الاستقبال الرسمي للبعثات والإقامة والرحلات السياحية والنقل وغيرها من الترتيبات.