رياضة | مدحت شلبي يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت شلبي يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المعلق الرياضى مدحت شلبي فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمدرسة سيزانبراوى بالتجمع الخامس.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً