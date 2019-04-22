رياضة | "المسابقات" تغرم الأهلي 40 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسابقات" تغرم الأهلي 40 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف عمر عماد نجيب لاعب النجوم 4 مباريات لما بدر منه بعد قرار طرده من سلوك غير رياضي، في مباراة فريقه أمام بتروجت.

وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 40 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي من الجماهير المصاحبة لفريقه في مباراته أمام بيراميدز.

كما قررت تغريم نادي الانتاج الحربي 20 ألف جنيه، لما بدر من عامل غرفة ملابس فريقه بنزوله الملعب والتشاجر مع أحد أفراد الجهاز الفني للمقاولون العرب، ومنع العامل من مرافقة الفريق حتى نهاية الموسم.