رياضة | تفاصيل جلسة جروس و"كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة جروس و"كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك جلسة خاصة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة خلال الساعات الماضية.

وجاءت الجلسة بهدف فتح صفحة جديدة خلال الفترة القادمة وإلتزام اللاعب بعد المشاكل التي تسبب فيها خلال الفترة الماضية وتجميده أكثر من مرة على خلفية الاعتراضات على استبداله.

جروس أكد على عدم وجود أي مشكلة شخصية بينه وبين اللاعب لكنه شدد على رفضه التصرفات السابقة من كهربا وتكرار الأمر مشيرا إلى أنه من الضروري أن يطبق العدل والمساواة بين جميع اللاعبين.

وكان جروس قد استبعد كهربا من مباراة الإسماعيلي الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد