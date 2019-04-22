رياضة | أحمد عبد الله: تقرير مفصل عن الملاعب قبل بداية مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عبد الله: تقرير مفصل عن الملاعب قبل بداية مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الدكتور أحمد عبد الله رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات كل ملاعب القاهرة التي تستقبل تدريبات ومباريات كأس الأمم الإفريقية هذا الأسبوع على أن يسافر بعدها لمتابعة عملية التطوير في ملاعب السويس والإسماعيلية والاسكندرية.

ويرفع الدكتور أحمد عبد الله بنهاية جولته تقريرا كاملا عن حالة هذه الملاعب، مؤكدا ثقته في أن ملاعب المباريات ستكون جاهزة تماما بحد أقصى يوم 15 مايو.

وشدد عبد الله على أن الملاعب ستكون في أبهى صورها بعد الجهود التي تمت في الفترة الماضية.