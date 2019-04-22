رياضة | مكافأة ضخمة للاعبي الزمالك لتخطي عقبة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأة ضخمة للاعبي الزمالك لتخطي عقبة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد مسئولو نادي الزمالك مكافأة خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز على بيراميدز غدا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاءت قيمة المكافأة بحصول كل لاعب على ٢٠٠ ألف جنيه كنوع من أنواع التحفيز وشد آزرهم ورفع المعنويات.

ويدخل الزمالك مباراة الغد بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظ الأبيض في البقاء بصدارة ترتيب جدول الترتيب وعدم فقدان أي نقاط في المسابقة.