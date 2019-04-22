رياضة | رونالدو يتدخل ويحسم صفقة "كريستيانو الجديد" ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتدخل ويحسم صفقة "كريستيانو الجديد" ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتدخل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لمساعدة فريقه يوفنتوس في سعيه وراء ضم نجم بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس.

حسب أبولا ، أعطى رونالدو موافقته على التعاقد مع فيليكس لأنه يعتبر البرتغالي وريثًا له وتحذر الصحيفة من أن بنفيكا يقف بجانب تقييمه البالغ 120 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي يرغب مانشستر سيتي في دفعه.

ومع ذلك ، لم يخف المهاجم رغبته في اللعب إلى جانب رقم 7 يومًا واحدًا ، بينما يمثله أيضًا خورخي مينديز.