رياضة | برشلونة لحسم اللقب أمام ألافيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة لحسم اللقب أمام ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يملك برشلونة فرصة أولى للتتويج بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني توالياً، قبل أربع مراحل من نهاية البطولة، بفوزه الثلاثاء على مضيفه ديبورتيفو ألافيس وخسارة مطارده أتلتيكو مدريد الأربعاء أمام ضيفه فالنسيا في الجولة الرابعة والثلاثين.

وعلى غرار عامي 2009 و2015، يحلم برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي بإحراز الثلاثية حتى بداية يونيو المقبل، أولها لقب الدوري، إذ يتقدم برصيد 77 نقطة على أتلتيكو مدريد بتسع نقاط قبل الجولات الخمس الأخيرة.

وبعملية حسابية بسيطة، يحتاج العملاق الكاتالوني الى الفوز على ألافيس الثامن (46)، وخسارة فريق العاصمة أمام فالنسيا الخامس (52 نقطة) ليرفع الفارق الى 12 ويحسم الصراع مع أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة، حتى في حال خسارته جميع مبارياته الأخيرة (تعادلا 1-1 في مدريد وفاز برشلونة على أرضه 2-0).

نظرياً، تبدو مهمة برشلونة أسهل، لأن ألافيس فقد الدوافع المثالية بعد أن خرج تقريباً من المنافسة على البطاقات الأوروبية، إذ تتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى مسابقة دوري الأبطال، والخامس إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، فيما يشارك السادس في الأدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.

ويتخلف ألافيس بفارق ثماني نقاط عن خيتافي الرابع حالياً، وست نقاط عن كل من فالنسيا وإشبيلية الخامس والسادس، وبهذا تكون تلاشت آماله بالتعويض في المباريات الأربع ألأخيرة بعد استضافته غداً لبرشلونة، علماً أن واحدة منها ستكون على أرض فالنسيا.

وإذا لم يتحقق حلم رجال فالفيردي في الجولة 34 بالتتويج للمرة الثامنة في آخر 11 موسماً، فإن ذلك لن يتأخر كثيراً وسيكون في الجولة اللاحقة بفوزهم على ألافيس أولاً غداً، ثم على ليفانتي السبت بغض النظر عن النتائج الأخرى في هاتين المرحلتين.

ومهما يكن السيناريو، ستكون هذه الجولة أول محاولة للفريق "الكاتالوني" على طريق إحراز الثلاثية وضمان القدرة على التركيز لاحقاً على المواجهة ذهاباً وإياباً مع ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في الاول والسابع من مايو المقبل، ثم لقاء فالنسيا في نهائي الكأس المحلية في 25 منه.

وعلق قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مشروع فريقه بالقول: "يجب أن نطوي صفحة بطولة الدوري باحراز اللقب في أسرع وقت ممكن دون أي تهاون، ومن ثم نفكر بنصف النهائي للمسابقة الأوروبية".

وفيما تبدو المهمة أسهل في مواجهة ألافيس، فالامر مختلف أمام ليفانتي الذي يصارع من أجل تلافي الهبوط الى الدرجة الثانية حيث يحتل حاليا المركز السابع عشر مع 34 نقطة بفارق نقطتين عن منطقة الخطر وبلد الوليد الثامن عشر.

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وقال فالفيردي عشية مباراة الثلاثاء: "نعرف ما هو مطلوب منا.. نحن مدركون أننا نملك فارقاً من تسع نقاط، لكن بكل وضوح يجب أن ننسى ذلك.. نلعب الثلاثاء في فيتوريا ضد ألافيس، الفريق الذي يريد اسقاطنا.. إننا في الأمتار الأخيرة وكل شيء حاسم فيها.. الخصوم لن يقدموا لنا أي هدية".

وعن الثلاثية المحتملة، ذكَر مدرب الفريق "الكاتالوني" أن "الناس يعتبرون أن فوزنا بالدوري تحقق.. هذا مجرد نكتة.. ما أن تطأ أقدامنا أرض الملعب حتي يصل خصم ويلعب جيداً.. كل مباراة معقدة".

والأمر لا يتوقف على فوز برشلونة وحده الثلاثاء، وانما يرتبط أيضاً بسقوط لمطادره الذي أكد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني: "سنلعب حتى النفس الأخير".

ويعكس تصريح سيميوني تصميم أتلتيكو مدريد على الاحتفاظ بلقب الوصيف مهما كلف الأمر على حساب جاره ريال مدريد، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن الفريق "الملكي"، الذي يختتم الجولة الخميس على أرض جاره خيتافي في مباراة شبه مصيرية للأخير في تحقيق حلم تاريخي بالمشاركة في المسابقة الأوروبية الأهم على حساب أندية عريقة مثل فالنسيا وإشبيلية.

وسيستعيد سيميوني المهاجم الفرنسي وهداف الفريق أنطوان غريزمان، صاحب 14 هدفاً في البطولة، والذي غاب عن مباراة السبت ضد مضيفه إيبار (1-0) بسبب الإيقاف.

يذكر أن رجال المدرب الأرجنتيني لم يخسروا على ملعبهم واندا متروبوليتانو في البطولة الحالية سوى مرة واحدة وكان ذلك أمام الجار "الملكي" 1-3 في الجولة 23 في 9 فبراير قبل أيام من عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتولي الإشراف على الأخير.

ويستضيف إشبيلية الخميس رايو فايكانو صاحب المركز قبل الأخير في واحدة من أبرز مباريات الجولة.