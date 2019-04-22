رياضة | محمد صلاح يصدم ريال مدريد ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يصدم ريال مدريد ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من الرحيل، ، في الفترة المقبلة.

وقال موقع توتو ميركاتو، إن صلاح لا يفكر في مستقبله حاليا ويركز على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف الموقع أن صلاح مطلوب في يوفنتوس الذي مستعد لعرض مبلغ مالي بجانب باولو ديبالا لضم المصري بالرغم من المنافسة الشرسة من ريال مدريد.

وانضم صلاح إلى ليفربول من روما في صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو ويعتلى صدارة الهدافين رفقة سيرجيو أجويرو برصيد 19 هدفا.