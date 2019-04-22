رياضة | سماح عمار تؤيد التعديلات الدستورية من أجل المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماح عمار تؤيد التعديلات الدستورية من أجل المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت الاعلامية سماح عمار عضو مجلس ادارة نادي مصر المقاصة، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، في اللجنة رقم ٢١بمدرسة الشهيد محمد اشرف عبد الفتاح التجريبية بمدينة نصر.

وأكدت عضو مجلس ادارة المقاصة ، حرصها علي المشاركة لممارسة حقها الديمقراطي بجانب دورها في المنظومة الرياضية التي تساهم في دعم بلدها امام العالم ضد حملات التشوية من المغرضين ، واعلنت موافقتها على التعديلات الدستورية ، في ظل المزايا والمكاسب للمرأة المصرية ، واستكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تعيشها مصر في الوقت الحالي ، وحالة الأمن والأمان التي ينعم بها الشعب ويشعر بها كل المواطنين .

وأوضحت سماح عمار ، أن مجلس إدارة مصر للمقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، كان حريصا على دعم الديمقراطية وتأييد التعديلات الدستورية ، وحث المواطنين على المشاركة بفعالية وإيجابية ، لدعم مسيرة الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.