انت الان تتابع الأهلي يتفاوض مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي نهائيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
رمضان صبحي
اقترب النادي الأهلي بشدة، من ضم رمضان صبحي، جناح القلعة الحمراء، المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 شهور، ومن المفترض انتهاء فترة إعارته للقلعة الحمراء، في 30 يونيو المقبل، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه على الرغم من التأكيدات الدائمة لرمضان صبحي على أنه لا يمكن أن يتأخر عن تلبية نداء القلعة الحمراء -وهو ما كان سببًا في عودته للنادي في يناير الماضي- إلا أنه يتطلع إلى أن تكون تجربته المقبلة مؤثرة ومفيدة، حال تلقيه عرضًا جيدًا من إحدى الدوريات الكبرى سواء إنجلترا أو إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا.
وبدأ النادي الأهلي الدخول في مفاوضات جادة وحاسمة مع نادي هيدرسيفلد الإنجليزي خلال الأيام المقبلة، من أجل تحويل عقد رمضان صبحي، من إعارة تنتهي في 30 يونيو المقبل، إلى بيع نهائي. ويأتي قرار مسئولى المارد الأحمر بعدما اتفق الجميع في القلعة الحمراء على أهمية الإبقاء على رمضان صبحي داخل صفوف الفريق، للاستفادة
وبدأ النادي الأهلي الدخول في مفاوضات جادة وحاسمة مع نادي هيدرسيفلد الإنجليزي خلال الأيام المقبلة، من أجل تحويل عقد رمضان صبحي، من إعارة تنتهي في 30 يونيو المقبل، إلى بيع نهائي.
ويأتي قرار مسئولى المارد الأحمر بعدما اتفق الجميع في القلعة الحمراء على أهمية الإبقاء على رمضان صبحي داخل صفوف الفريق، للاستفادة من خدماته ،خاصة وأنه أحد أبناء النادي ولديه الحماس والإصرار بجانب الإمكانيات الفنية الهامة وروح القميص الأحمر التى يحتاج إليها الفريق خلال الفترات المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة حسم مصير رمضان صبحي خصوصا وأن اللاعب لم يُحدد موقفه بشكل نهائي من فكرة البقاء في الأهلي من عدمها.
ووافقت إدارة النادي على سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على العضلة الأمامية التي أُصيب فيها مؤخرًا.
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