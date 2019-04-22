انت الان تتابع «كان 2019».. تقرير مفصل عن الملاعب قبل بداية مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

كأس الأمم الإفريقية

يزور أحمد عبد الله، رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات لكأس الأمم الإفريقية 2019، كل ملاعب القاهرة التي تستقبل تدريبات ومباريات كأس الأمم الإفريقية هذا الأسبوع، على أن يسافر بعدها لمتابعة عملية التطوير في ملاعب السويس والإسماعيلية والإسكندرية، علمًا بأن مصر تستضيف البطولة من الحادي والعشرين من يونيو إلى التاسع عشر من يوليو المقبلين، بعد أن تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام، وتقام النسخة 32 من بطولة كأس الأمم للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وأقيمت قرعتها أمام تمثال "أبو الهول" وتحت سفح الأهرامات.

Advertisements

ويرفع رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات بنهاية جولته تقريرا كاملا عن حالة هذه الملاعب، مؤكدا ثقته في أن ملاعب المباريات ستكون جاهزة تماما بحد أقصى يوم 15 مايو. كما شدد أحمد عبد الله على أن الملاعب ستكون في أبهى صورها بعد الجهود التي تمت في الفترة الماضية، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة