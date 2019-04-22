«كان 2019».. تقرير مفصل عن الملاعب قبل بداية مايو

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٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
كأس الأمم الإفريقية
يزور أحمد عبد الله، رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات لكأس الأمم الإفريقية 2019، كل ملاعب القاهرة التي تستقبل تدريبات ومباريات كأس الأمم الإفريقية هذا الأسبوع، على أن يسافر بعدها لمتابعة عملية التطوير في ملاعب السويس والإسماعيلية والإسكندرية، علمًا بأن مصر تستضيف البطولة من الحادي والعشرين من يونيو إلى التاسع عشر من يوليو المقبلين، بعد أن تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام، وتقام النسخة 32 من بطولة كأس الأمم للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وأقيمت قرعتها أمام تمثال "أبو الهول" وتحت سفح الأهرامات.
ويرفع رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات بنهاية جولته تقريرا كاملا عن حالة هذه الملاعب، مؤكدا ثقته في أن ملاعب المباريات ستكون جاهزة تماما بحد أقصى يوم 15 مايو. كما شدد أحمد عبد الله على أن الملاعب ستكون في أبهى صورها بعد الجهود التي تمت في الفترة الماضية، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة
ويرفع رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات بنهاية جولته تقريرا كاملا عن حالة هذه الملاعب، مؤكدا ثقته في أن ملاعب المباريات ستكون جاهزة تماما بحد أقصى يوم 15 مايو.
كما شدد أحمد عبد الله على أن الملاعب ستكون في أبهى صورها بعد الجهود التي تمت في الفترة الماضية، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2019، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.— اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2019 (@Egypt2019)
احمد عبد الله: تقرير مفصل عن الملاعب قبل بداية مايو— اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) April 22, 2019
يزور الدكتور أحمد عبد الله رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات كل ملاعب القاهرة التي تستقبل تدريبات ومباريات كأس الأمم الإفريقية هذا الأسبوع على أن يسافر بعدها لمتابعة عملية التطوير في ملاعب السويس والإسماعيلية والاسكندرية. pic.twitter.com/FeaHyzsNiB
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