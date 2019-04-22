كوتينيو يفتح الباب أمام الانتقال إلى سان جيرمان

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تحرير:خالد الفوي ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

فيليب كوتينيو

فتح النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الباب أمام الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما اعترف برغبته في اللعب إلى جوار مواطنه نيمار، ويمر كوتينيو بموسم سيء مع برشلونة وسط الكثير من التكهنات حول اقتراب رحيله عن العملاق الكتالوني، ومع اهتمام مانشستر يونايتد بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قال كوتينيو: "كان من مصادر سعادتي اللعب إلى جوار نيمار في المنتخب البرازيلي في جميع الفئات العمرية، وبات نيمار لاعبًا خاصًا للغاية، ولم أحظ بفرصة اللعب إلى جواره على صعيد الأندية، وسيكون من الرائع أن أحظى بتلك الفرصة".

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وانتقل كوتينيو إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في شهر يناير من العام الماضي مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، بعد رحيل نيمار عن البرسا بـ6 شهور، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية. وعلى الرغم من بداية النجم البرازيلي الجيدة مع برشلونة، إلا أنه لا يحظى بفرصة المشاركة أساسيًا مع البرسا هذا الموسم، حيث فقد