نجلا شوبير ومدرب الأهلي يطيحان بحارس منتخب الشباب

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تحرير:أحمد ثروت ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

حراس الأهلي

عاد الحارس عصام الغندور، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد انتهاء موسم إعارته مع فريق جمهورية شبين، وظهر بمستوى أكثر من رائع خلال مدة إعارته، ولكن كانت هناك صدمة كبرى له عندما توجه إلى تدريبات الفريق الأحمر، حيث فوجئ بمنعه من المران مع الفريق من قبل مدرب الحراس طارق سليمان، الذي أخبره أنه لن يحتاج إلى خدماته بسبب وجود أكثر من لاعب في مركز حراس المرمى، وهو ما منع الغندور من التدريب مع الفريق، وأبلغه مدرب الحراس أنه سيتم التواصل معه في أقرب فرصة.

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وكانت أقاويل قد ترددت خلال الفترة الماضية، تفيد أن المجاملات الموجودة حاليا في قطاع الناشئين بالأهلي، هي السبب في إعارة الغندور (مواليد 97)، إلى فريق جمهورية شبين، في يناير الماضي، بجانب عمر رضوان المعار أيضًا لفريق الجونة خلال الموسم الحالي، ولن يتم قيدهما خلال الموسم المقبل أيضًا، وذلك لإفساح المجال