صلاح «الغطاس» وبيع «بيل» الأبرز في صحف العالم

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سيطر مصير بيل وصراع ثنائي برشلونة في قلب صحف إسبانيا، فيما حل صاروخ فينالدوم وطلقات سولسكاير الأبرز في صحف إنجلترا، فيما انشغلت صحف ألمانيا برباعية دورتموند

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على رغبة إدارة ريال مدريد، في التخلي عن خدمات الويلزي جاريث بيل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وصراع ثنائي برشلونة، عثمان ديمبلي وكوتينيو على مكان في التشكيلة الأساسية قبل موقعة ليفربول بدوري الأبطال، وخرجت صحيفة ماركا بعنوان: "ريال مدريد ينوي الاستسلام مع جاريث بيل.. نية النادي هي بيع جاريث بيل، لكن حاليًا لا يوجد أي عروض له، وتاريخه مع الإصابات وراتبه المرتفع يُصعب من أمر بيعه"، وتابعت: "إذا فشلوا يمكنهم إعارته مع وجود بند الشراء بشكل نهائي، وبالأمس شارك كبديل وعاش كابوسًا في البرنابيو".

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان: "عظيمات"، وأضافت: "في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال للسيدات، برشلونة يهزم البايرن ويقترب من النهائي، وهدف الحمراوي كان جائزة سيطرة البارسا على المباراة". وتابعت موندو ديبورتيفو: "مواجهة من أجل الأبطال بين كوتينيو وديمبلي، وقبل 9 أيام من موقعة ليفربول، البرازيلي والفرنسي

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان: "عظيمات"، وأضافت: "في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال للسيدات، برشلونة يهزم البايرن ويقترب من النهائي، وهدف الحمراوي كان جائزة سيطرة البارسا على المباراة".

وتابعت موندو ديبورتيفو: "مواجهة من أجل الأبطال بين كوتينيو وديمبلي، وقبل 9 أيام من موقعة ليفربول، البرازيلي والفرنسي يتنافسان على مركز أساسي في خط الهجوم".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، جاء العنوان: "التجديد لفيدال"، وأضافت: "الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة، وقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع البارسا، لكن إدارة النادي تدرس تمديد عقده لعام إضافي خلال الموسم المقبل".

وتابعت الصحيفة: "فيدال المحبوب من قبل جماهير البلوجرانا لديه عدة عروض، لكنه غير معروض للبيع والنادي سعيد جدًا بالمستوى الذي يُقدمه".

وركزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الاثنين، على عودة ليفربول للصدارة، بفوزه على كارديف سيتي، بهدفين دون رد، وخسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 0-4، في إطار البريميرليج.

وخرجت صحيفة الجارديان بعنوان: "صاروخ فينالدوم يرسل ناديه ليفربول إلى القمة مجددًا"، وأضافت الصحيفة: "كلوب يشيد بلاعبيه لاختراع طريقة الهدف الافتتاحية في فوز صعب"، كما تناولت الصحيفة، تصريحات مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، التي اعتذر فيها للجمهور بعد الخسارة المؤلمة.

وخرجت صحيفة الديلي ستار بعنوان: "أخرجوا سفينتنا إلى بر الأمان"، مبرزة تصريحات سولسكاير التي انتقد فيها أداء لاعبيه المقصرين، كما استعرضت الصحيفة، فوز ليفربول بعنوان: "قوة اللاعبين"، في إشارة إلى إشادة مدرب ليفربول يورجن كلوب بقوة اللاعبين الذهنية أمام كارديف سيتي.

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من ناحيتها، قالت صحيفة تيليجراف في عنوان: "تواضع الشياطين الحمر"، وأبرزت تصريحات لاعب مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، التي هاجم فيها اللاعبين بعد الهزيمة الثقيلة، كما تناولت الصحيفة، تصريحات مدرب كارديف سيتي نيل وارنوك، التي شبه فيها نجم ليفربول محمد صلاح بنجم الغطس البريطاني، توم دايلي، بعد حصوله على ركلة جزاء في مباراة الفريقين.

أما صحيفة الديلي إكسبريس ركزت على تهديد سولسكاير للاعبيه بإقصائهم من خططه، في حال لم يرتقوا للمستوى المطلوب حتى نهاية الموسم، كما تناولت أيضًا فوز ليفربول بعنوان: "يورجن كلوب يترك اللاعبين يتولون المهمة".

فيما تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الاثنين، حيث جاء على رأسها، نجاح بوروسيا دورتموند في مواصلة الضغط على بايرن ميونخ، في سباق لقب البوندسليجا.

وجاءت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان، عبر موقعها الإلكتروني: "دورتموند يبقي السباق مفتوحًا"، ونجح بوروسيا دورتموند في الفوز على فرايبورج برباعية نظيفة، أمس الأحد، ليقلص الفارق مجددًا مع الفريق البافاري، المتصدر، إلى نقطة واحدة.

أما صحيفة "WAZ"، نقلت عبر موقعها الإلكتروني، رغبة لاعبي دورتموند في مواصلة الانتصارات عند مواجهة شالكه في الديربي، السبت المقبل، بعد إسقاط فرايبورج.

بينما اهتمت صحيفة "بيلد" عبر موقعها، بحالة الفرنسي لوكاس هيرنانديز، بعنوان: "صفقة بايرن الضخمة الآن بدون عكازات"، وذلك في إشارة لقرب تعافي اللاعب، المقرر انضمامه لبايرن ميونخ في الصيف مقابل 80 مليون يورو.

من جانبها احتفت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين بفريق باريس سان جيرمان بعد تتويجه رسميًا بلقب الدوري قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، وعززه بالفوز على موناكو 3-1 مساء أمس الأحد على ملعب حديقة الأمراء.

وكتبت صحيفة لو باريزيان: "أخيرا.. بي إس جي البطل"، وأضافت صحيفة "لو فيجارو": "سان جيرمان يحقق لقب الدوري لسادس مرة في آخر 7 سنوات".

أما صحيفة "ليكيب" أصدرت نسختين الأولى بعنوان "اللقب الثامن" يتحقق بفضل ثلاثية كيليان مبابي في مرمى موناكو، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا في الدوري، كما اطمأن الفريق الباريسي على عودة نجمه نيمار.

وعنونت النسخة الثانية من "ليكيب" غلافها بـ"الأخضر يضغط بقوة" في إشارة لفوز سانت إيتيان خارج ملعبه على ريمس بهدفين، وملاحقة أولمبيك ليون على المركز الثالث، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.