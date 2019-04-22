انت الان تتابع وسائل الإعلام الإيطالية تحمل رونالدو مسؤولية إخفاق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رغم فوز نادي يوفنتوس الإيطالي "السيدة العجوز" بلقب الدوري المحلي لا تزال أصداء خروجه المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي تتردد عبر وسائل الإعلام الإيطالية التي أشارت بأصابع الاتهام لنجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحملته مسؤولية ضياع اللقب.

واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية أن رونالدو كان له دور كبير في خروج يوفنتوس من منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن أنصار هذا الرأي المدرب الإيطالي ماركو تارديلي، اللاعب السابق لنادي السيدة العجوز.

وقال تارديلي في تصريحات لموقع "راي سبورت" الرياضي على الانترنت: "يوفنتوس يحتاج إلى التركيز في إدارة الفريق، كريستيانو رونالدو لعب أكثر مما يجب هذا العام، ولكن هو من يفرض هذا، كان بوسعه أن يقدم المزيد أمام أياكس".

وأضاف: "أعتقد أن بعض اللاعبين يقدمون أقل مما يستطيعون بجوار رونالدو، إنهم يعانون معه بدون أن يدركوا هذا، ديبالا هو أحد هؤلاء".

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يشار إلى أنه بعد سقوط يوفنتوس أمام أياكس الهولندي، ظهرت عدة تقارير عبر وسائل الإعلام الإيطالية تتحدث عن إمكانية رحيل رونالدو عن السيدة العجوز.

ولكن النجم البرتغالي نفى صحة هذه الشائعات، وقال في تصريحات نشرتها الصحف المختلفة قبل يومين: "سأبقى في يوفنتوس بنسبة ألف بالمئة".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس الموسم الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة كلفت خزانة النادي الإيطالي 100 مليون يورو.

وراهن يوفنتوس مع قدوم رونالدو على كسر عقدة دوري أبطال أوروبا ومن ثم التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ولكن تحطمت أحلامه مبكرا على صخرة أياكس أمستردام العنيد.