شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لربع نهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالميا إلى الدور ربع النهائى ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تستمر حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

وفازت نوران على مواطنتها زينة مكاوى بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التى جمعت الثنائى المصرى بمنافسات دور ال 16 واستغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-3, 7-11, 11-7 .

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.