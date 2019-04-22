شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يطالب الكاف بنقل مبارياته فى أمم افريقيا إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو المنتخب التونسى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة للبطولة إقامة مبارياته فى الكان بالقاهرة، واعترض نسور قرطاج على خوض مبارياتهم فى السويس بداعى عدم اكتمال عمليات الصيانة والإصلاحات بالملعب. وكشف مصدر باللجنة المنظمة أن الكاف سيرفض طلب المنتخب التونسى، وسيصر على إقامة مبارياته فى السويس، بعدما أوقعته القرعة فى المجموعة الخامسة مع منتخبات مالى وموريتانيا وانجولا، خاصة أن اللجنة المنظمة أكدت للكاف أن جميع الملاعب ستكون جاهزة بنسبة 100% لاستضافة المباريات يوم 15 مايو المقبل.

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