شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتأثر الأهلى بـ"كابوس" الغيابات أمام المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي مأزقاً حرجاً قبل 72 ساعة من مباراة المصرى، المقرر لها الخميس المقبل فى الدوري الممتاز، بسبب أزمة الغيابات التى ضربت الفريق للإيقاف أو الإصابة، وهو ما نُلقى الضوء عليه فى التقرير التالى من خلال عدة تساؤلات..

س: ما هو موقف الأهلي فى الدوري قبل مواجهة المصري؟

ج:يحتل المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يتربّع الزمالك على القمة بـ60 نقطة يليه بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة الأبيض.

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س: ما هى غيابات الأهلي عن مباراة المصرى للإيقاف؟

ج: محمد الشناوى وعمرو السولية ومروان محسن.

س: وماذا عن إصابات الأهلى قبل لقاء المصرى؟

ج: يواصل أكثر من لاعب الغياب عن الأهلي للإصابة، وأبرزهم وليد سليمان وسعد سمير وكريم نيدفيد ورمضان صبحى، فيما يُحيط الغموض موقف الثنائى حسام عاشور وهشام محمد.

س: هل يستطيع الأهلي التغلّب على أزمة الغيابات أمام المصرى؟

ج: رغم أن الغيابات مؤثرة إلا أن الأهلي لديه دكة قوية ولاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءات والقدرات الفنية، وهو ما أكده الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى بأنه قادر على تعويض هذه الغيابات فى لقاء المصرى من أجل الفوز واستعادة ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز لاستعادة فرص المنافسة على لقب الدورى.