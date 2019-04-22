سوبر كورة.. المقاولون يقطع الطريق على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع مسئولو نادى المقاولون العرب الطريق على الأهلى فى محاولة خطف أحد أهم عناصر ذئاب الجبل للتواجد فى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بالتجديد له.

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