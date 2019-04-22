شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر الأهلي للسويس لخوض مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، السفر إلى السويس ظهر بعد غد، الأربعاء، للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدورى العام.

ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس.

وحرص الجهاز الفنى للأهلي على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.