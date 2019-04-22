شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الأهلى 40 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم نادى الأهلي 40 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى من جماهيره ضد نادى بيراميدز، فى اللقاء الذى انتهى بهزيمة الأهلى بهدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 .

كما قررت اللجنة تغريم نادى الإنتاج الحربى 20 ألف جنيه لما بدر من عامل غرف الملابس بنزوله للملعب والتشاجر مع أحد أفراد المقاولون العرب فى اللقاء الذى انتهى بفوز المقاولون 2 / 1.

ووقعت اللجنة إيقاف عماد نجيب لاعب النجوم 4 مباريات لما صدر منه فى مباراة فريقه أمام بتروجت.