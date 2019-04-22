شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى وفارس الدسوقى يتأهلان لربع نهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى مروان الشوربجى المصنف الحادى عشر عالميا وفارس الدسوقى إلى ربع نهائى بطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش.

وتغلب مروان الشوربجى على منافسه نيكولاس مولر بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة دور ال16 والتى استغرقت 27 دقيقة، وجاءت نتائجها كالتالى: 11-8, 11-6, 11-2.

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فيما فاز فارس الدسوقى على منافسه ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 65 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-7, 11-5, 7-11, 11-9.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف فى بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلى المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.