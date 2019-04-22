أبو العينين: كليوباترا تعلم من دروس الموسم الماضى.. و2020 عام الصعود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، أن النادى اكتسب خبرات كبيرة ومفيدة من خلال المشاركة فى ثلاثة مواسم بدورى الدرجة الثانية، مشيدا باللاعبين والجهاز الفنى فى الموسم الماضى، على الرغم من عدم الصعود للدورى الممتاز.

وأصاف أبو العينين، "تعلمنا دروسا كثيرة من الموسم الماضى، وسعداء بالروح القتالية التى ظهرت داخل الفريق، لقد كان ثالث تجاربنا بدورى الدرجة الثانية، وما لم يتحقق فى الموسم الماضى سوف نحققه فى الموسم الجديد، نمتلك فريق يستحق اللعب فى الدورى الممتاز، بل والبقاء وسط الكبار، سنقاتل لتحقيق الحلم وسيكون 2020 عام الصعود".

وأعلن طارق أبو العينين استمرار النشاط الرياضى للنادى، بنفس القوة التى بدأ بها، والدخول فى معركة جديدة ومنافسة شريفة، تحت إشراف معتز البطاوى المشرف العام على الكرة، وبجهاز فنى للفريق الأول يرأسه هيثم شعبان، من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى الدورى المصرى الممتاز.

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وأضاف أبو العينين، "النادى هدفه الأساسى خدمة الأهداف القومية للرياضة المصرية، وتصدير لاعبين للمنتخبات الوطنية والمساهمة فى رفع اسم الوطن فى مختلف المحافل الكروية، بالإضافة إلى الدور المجتمعى ولم شمل الأسر المصرية، خلف أبنائهم فى قطاع الناشئين ليصلوا إلى الفريق الأول"، مشيرا إلى أن النادى يسير بخطى واثقة بهدف تحقيق الحلم الأكبر، والدخول للمرحلة التالية فى خطة نادى سيراميكا كليوباترا وهى الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة.

وشدد عضو المجلس على تجديد الثقة فى هيثم شعبان الذى وقع عقدا لمدة موسمين، واستمراره على رأس الإدارة الفنية، ومنحه كل الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون، وكذلك صفقات الموسم الجديد وبناء الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وفى النهاية أكد استمرار الدعم الكامل من مجلس إدارة النادى بقيادة محمد أبو العينين، الذى يتابع كل كبيرة وصغيرة داخل النادى، ويولى قطاع كرة القدم اهتماما خاصا وكبيرا.