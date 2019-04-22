شكرا لقرائتكم خبر عن سويلم يكرم الشهيد أحمد سمير.. ويؤكد: الشرقية "نمبر وان" فى حضور الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على تكريم شهيد الوطن والشرقية أحمد سمير شحاتة، على هامش إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الشرقية.

عقد ثروت سويلم نائب البرلمان جلسة مع أهالى مركز أبو حماد بالشرقية ومطالبتهم بالمشاركة الإيجابية فى الاسفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد سويلم أنه يطمح فى أن تكون الشرقية "نمبر وان" كأكثر المحافظات مشاركة فى التصويت والإقبال على التعديلات الدستورية، مشيداً بحزب مستقبل وطن الذى يبذل أفراده مجهودات كبيرة.