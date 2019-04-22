يلا شوت الاهلي وبیرسبولیس المجموعة D “مباراة تحسين الأوضاع” Asia Champions League مشاهدة...

الآن نرصد رابط يلا شوت الاهلي وبیرسبولیس، نتابع معكم البث المباشر مباراة الأهلي اليوم، مباراة الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة D ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد 3 نقاط، ويأمل في الفوز للوصول للصدارة، ونتابع رابط يلا شوت مباراة الأهلي السعودي اليوم، في بث مباشر بدون تقطيع، تابع المقال وتابع المباراة اليوم الإثنين 22 أبريل 2019، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة.

يلا شوت الاهلي وبیرسبولیس

الأهلي في المركز الأخير في المجموعة، ويأمل في الحصول على الفوز اليوم لكي يقتنص الثلاث نقاط، وينقض على الصدارة بشكل مباشر ومؤقت، في إنتظار باقي نتائج المجموعة، وصرح اللاعبين أن تلك المباراة سوف تكون غاية في الأهمية، وعلى الأخضر التمسك بالنقاط الثلاثة في حال منافسته على اللقب الهام الآسيوي.

نتابع معكم كل جديد

Advertisements

الأهلي السعودي حصل على الوصافة في بطولة دوري أبطال آسيا مرتين من قبل، وذلك في عام 1985 وعام 2012، بينما نادي بيرسبوليس حصل على الوصافة العام الماضي 2018، ونتابع معكم كل جديد حول مباراة اليوم.

بطاقة المباراة

يلا شوت الاهلي وبیرسبولیس

دوري أبطال آسيا

الجولة الرابعة

المباراة من تحكيم ما نينغ

تعليق حسن العيدورس وخالد الحدي

المجموعة الرابعة

مباراة العودة اليوم

انتهت مباراة الذهاب فوز بيرسبوليس بنتيجة 2-0

المباراة تنطلق الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 2 وقناة الكأس إتش دي 7

البث المباشر لمباراة الاهلي ضد بیرسبولیس

قبل المباراة بقليل، نتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم بين الاهلي ضد بیرسبولیس، وذلك في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونرصد لكم رابط العرض، ونستعرض معكم الأخبار المتنوعة حول المباراة التي يتابعها عشاق الأخضر السعودي من كل مكان.

كورة لايف الاهلي ضد بیرسبولیس، الاهلي ضد بیرسبولیس كورة أون لاين، كورة اون لاين، كورة ستار الاهلي ضد بیرسبولیس، تابع لايف الاهلي ضد بیرسبولیس، الاسطورة الاهلي ضد بیرسبولیس، الأسطوره، tabi3live، كورة الاهلي ضد بیرسبولیس، كووورة الاهلي ضد بیرسبولیس، نتيجة مبارايات اليوم، مباريات اليوم بث مباشر، الاسطورة الاهلي ضد بیرسبولیس، بث مباشر مباريات الاهلي ضد بیرسبولیس