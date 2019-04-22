يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند بث مباشر اليوم 22-4-2019| الاسطورة livehd7...

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم الاثنين 22 أبريل 2019، فى اطار دورى المجموعات دوري ابطال اسيا اتحاد جدة، المباراة سوف تقام على ملعب لوكوموتيف، ياستطاع فريق الاتحاد تحقيق الفوز في اخر مبارياته على فريق الاتفاق بثنائية نظيفة في اطار مباريات الدوري السعودي، و تحسن ترتيبه بعض فى جدول الدورى السعودى ليصل للمركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، اتحاد جدة السعودى قد نجح حقق الفوز في آخر مبارياته على الفريق الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، و هو حاليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما فى المركز الاول االوحدة الإماراتي المتصدر .

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مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند سوف تنطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساءا بتوقيت الامارات عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، المباراة مذاعة على beIN SPORTS HD 1

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بدأت المباراة منذ خمس دقائق و النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى