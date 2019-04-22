بث مباشر مباراة الأهلي وبيرسبوليس يلا شوت اليوم yalla shoot الاسطورة مشاهدة الاهلي وبيرسبوليس...

بث مباشر مباراة الأهلي وبيرسبوليس اليوم يلا شوت كورة ستار yalla shoot الاسطورة رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبيرسبوليس الايراني مباشر كورة اون لاين يوتيوب، في مواجهة تقام خارج الأرض يسعى صاحب الأرض الأهلي “أهلي جدة” للخروج من المأزق الآسيوي والمحافظة على آماله في مجموعته حين يواجه بيرسبوليس في لقاء منتظر قد يغير حسابات المجموعة بالكامل فالأهلي يمتلك 3 نقاط فقط بينما يحتل بيرسبوليس وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع اسد القطري خلف باتاكور المتصدر ب5 نقاط.

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبيرسبوليس يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وبيرسبوليس يوتيوب live Now kora بث مباشر الاهلي اليوم كورة اون لاين، ويمر الأهلي في هذه الفترة بظروف فنية غير مستقرة حيث قرر مجلس ادارته اقالة مدربه فوساتي بعد النتائج السيئة التي حلت بالفريق مؤخرا وتراجع ترتيبه في الدوري وخروجه من بطولة كأس زايد على يد الهلال في مباراة انتقد الكثير المدرب وحملوه مسئولية الخروج بسبب طريقة لعبه المتحفظة، وجاء تعيين المدرب الوطني “يوسف عنبر” بدلا منه.

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الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وبيرسبوليس اليوم، كورة لايف مشاهدة بث مباشر الاهلي وبيرسبوليس كورة ستار يلا شوت alahli online، وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء شدد تيسير الجاسم لاعب الأهلي على أن فريقه يحتفظ بحقوقه في الصعود لدور الستة عشر لاسيما موقف المجموعة المتشابك وفارق النتقتطين بين الأول والأخير، وقال أن الأمل في الانتصار اليوم موجود بصورة كبيرة بالرغم من تفوق المنافس عليهم في مباراة الجولة السابقة.

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