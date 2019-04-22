كتب- محمد مصطفى:
أكد رئيس الزمالك، أن كافة الفرق في ناديه تحقق بطولات سواء في كرة القدم، أو اليد، أو السلة، وكافة الألعاب.
وسخر رئيس الزمالك من نظيره الأهلي: "الأهلي تحول لنادي طائرة؛ لأنه لا يفوز إلا في الطائرة، فأصبح اسمه النادي الأهلي للكرة الطائرة".كما هاجم جماهير الأهلي بعد سبها لعبدالله السعيد لاعب بيراميدز خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت الأسبوع الماضي.
وتساءل: "من المفترض أن يشتم عبدالله السعيد، الزمالك أم الأهلي؟.. اللاعب تراجع عن التعاقد مع الزمالك، فيما استغنى عنه الأهلي".وعن مواجهة الأهلي والمصري، قال: "اتفقت مع سمير...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: الأهلي تحول لنادي "طائرة".. واتفقت مع حلبية على جلب حكام أجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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