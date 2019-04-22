انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي في خطر.. الصراع على "الحذاء الذهبي" يشتعل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 02:59 مساءً - أشعل مهاجم فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي"، وبات المنافس الأبرز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أيقونة" برشلونة الإسباني.

وتُمنح جائزة "الحذاء الذهبي" سنوياً لأكثر لاعب يُحرز أهدافاً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد، ويُعد ميسي أكثر اللاعبين المتوَّجين بها (5 مرات).

ونجح مبابي، المُلقب بـ"الفتى الذهبي" و"الفتى المعجزة"، في تسجيل ثلاثية، أسهمت في فوز العملاق الباريسي على فريق إمارة موناكو بنتيجة (3-1)، في ليلة احتفاله بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي.

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ويتصدر ميسي قائمة هدّافي الدوريات الأوروبية بـ33 هدفاً، يليه مبابي بثلاثة أهداف أقل، مع بقاء 5 مباريات لكل من النجمين في البطولتين الإسبانية والفرنسية.

ويواجه برشلونة أندية ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وسيلتا فيغو وخيتافي وإيبار، في حين يلعب "أمراء باريس" مع مونبلييه ونيس وأنجيه وديجون وريمس.

ويعتبر ميسي ومبابي اللاعبين الوحيدين اللذين وصلا إلى 30 هدفاً فأكثر في الدوريات الأوروبية هذا الموسم؛ إذ يظهر مهاجم سمبدوريا فابيو كوالياريلا في المركز الثالث بـ22 هدفاً، ثم الثنائي البولندي كريستوف بيونتك (ميلان) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) بـ21 هدفاً لكل منهما.

ويبدو مبابي الأوفر حظاً للفوز بالجائزة الفردية، لكون مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي سوف يعمد -على الأرجح- إلى إراحة نجمه الأرجنتيني، خاصة قبل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وقد يحدث الأمر ذاته في حال بلغ "البلوغرانا" المباراة النهائية لـ"ذات الأذنين".