انت الان تتابع رحلة حج هدية من رئيس الزمالك للاعبين لإسقاط بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
نادي الزمالك
وعد رئيس نادي الزمالك، لاعبي القلعة البيضاء، برحلة حج، كهدية شخصية من رئيس الزمالك، حال انتصار الفريق الأبيض على بيراميدز، وذلك حين يحتضن استاد الدفاع الجوي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء بيراميدز أمام الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، أحرز ثلاثية الزمالك فرجاني ساسي هدفين ومحمود علاء، فيما أحرز ثلاثية بيراميدز إيريك تراورى وماركوس دا سيلفا كينو وعمر خربين.
وفي نفس الوقت، طالب رئيس الزمالك في تصريحات مسجلة بثها المركز الإعلامي للقلعة البيضاء، محمود كهربا لاعب الفريق، وجميع زملائه بضرورة التركيز الشديد من أجل الفوز على بيراميدز. ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز
ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في 6 وخسر في 2، وسجل الفريق 54 هدفًا فيما اسقبلت شباكه 22 هدفًا.
في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثاني برصيد 60 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة، وتعادل في 9، وخسر في 2، وسجل الفريق 54 هدفًا، فيما اسقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق الأهداف عن الزمالك وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
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