انت الان تتابع منتخب تونس يطالب «كاف» بنقل مبارياته في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

منتخب تونس

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، أن تونس طلبت خوض مبارياتها في القاهرة بدلا من السويس، خلال البطولة التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وقال فضل في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه من الصعب تنفيذ طلب منتخب تونس، مؤكدا أنه أبلغ الاتحاد التونسي بأن ملعب السويس سيظهر بأفضل صورة ممكنة خلال البطولة، إذ انتقد الاتحاد التونسي من قبل استاد السويس الذي ستقام عليه مباريات المجموعة الخامسة بجوار منتخبات كل من مالي وموريتانيا وأنجولا.

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وتمنى فضل تقييم الملاعب بعد يوم 15 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن كاف لن يجامل مصر في بطولة يراها ويتابعها العالم كله، واعدًا بتنظيم أقوى نسخة لأمم إفريقيا في تاريخها. وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، أجرى اتصالا فى وقت سابق مع وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة