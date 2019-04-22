انت الان تتابع الأهلي يحدد موعد عودة إسلام محارب للمران الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

إسلام محارب

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على السفر إلى السويس، ظهر الأربعاء المقبل؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام. ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس. وحرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، لتصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.

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وأعلن الجهاز الطبي بالأهلي أن عودة إسلام محارب، لاعب الفريق، إلى المران الجماعي ستكون في غضون 10 أيام بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتخلص بشكل نهائي من الإصابة والآلام التي يعانيها في الحوض، والعودة من جديد للوجود مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة. ويرغب الجهاز الفني والطبي في