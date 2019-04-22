كابتن الأهلي يسابق الزمن للحاق بمواجهة المصري

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٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
حسام عاشور
يخضع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي، لتجهيزه لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام. واشتكى عاشور من آلام في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي، على أن يتم تحديد فرص مشاركته في المران الجماعي وتجهيزه للمصري خلال الـ48 ساعة المقبلة. ويؤدي الفريق الأحمر مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة مارتن لاسارتي، ويسعى الجهاز إلى تجهيز اللاعبين معنويا وفنيا من خلال المحاضرات النظرية وتدريبات الكرة.
واستقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على السفر إلى السويس، ظهر الأربعاء المقبل؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري. ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس، وحرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية،
واستقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على السفر إلى السويس، ظهر الأربعاء المقبل؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري.
ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس، وحرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، لتصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من منافسات مسابقة الدوري المصري، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف.
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