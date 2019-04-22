انت الان تتابع كابتن الأهلي يسابق الزمن للحاق بمواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

حسام عاشور

يخضع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي، لتجهيزه لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام. واشتكى عاشور من آلام في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي، على أن يتم تحديد فرص مشاركته في المران الجماعي وتجهيزه للمصري خلال الـ48 ساعة المقبلة. ويؤدي الفريق الأحمر مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة مارتن لاسارتي، ويسعى الجهاز إلى تجهيز اللاعبين معنويا وفنيا من خلال المحاضرات النظرية وتدريبات الكرة.

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واستقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على السفر إلى السويس، ظهر الأربعاء المقبل؛ للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري. ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس، وحرص الجهاز الفني على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية،