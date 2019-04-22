بنزيما لا يهتم بضم ريال مدريد مهاجمين جدد

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تحرير:خالد الفوي ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

كريم بنزيما

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هاتريك في فوز ريال مدريد أمس الأحد على أتلتيك بلباو في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الدوري الإسباني، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أن ذلك التألق يأتي في واحد من أضعف مواسم الريال في السنوات الأخيرة، ووسط تكهنات بانضمام الكثير من اللاعبين للفريق الملكي الصيف المقبل ومن بينهم مهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش، ومع ذلك لا يشعر بنزيما بالقلق من وجود منافسة معه في خط هجوم ريال مدريد.

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وقال بنزيما حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمر في النهاية يعود إلى النادي، ولا أهتم بذلك، أركز فقط على القيام بعملي في أرض الملعب ومساعدة الفريق". وأضاف المهاجم الفرنسي: "بدون شك سأبقى في ريال مدريد، فأنا أتواجد هنا في الفريق الأفضل في العالم، ولا يوجد ما يدفعني للرحيل". وسجل بنزيما 8 أهداف