انت الان تتابع نجم الزمالك يعلق على ركلة جزاء محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

علق تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، على رفض جيمس ميلنر، نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، لتسديد زميله في الفريق، النجم المصري محمد صلاح، لركة الجزاء التى تحصل عليها فريقه في لقاء أمس الأحد، أمام نظيره كارديف سيتى، والتي أُقيمت بينهما على استاد كارديف، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجلبزى الممتاز، وحقق من خلالها الريدز فوزًا ثمينًا على نظيره كارديف بثنائية نظيفة، أحرز الدولى الهولندي فينالدوم الهدف الأول في الدقيقة 57، وأضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وكتب «دونجا» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏‏‏مش فاهم التصرف ده، رفض ميلنر لتسديد صلاح ركلة الجزاء ولكن أخد مني مايستحق من سب وشتم، لأن المفروض المدير الفني محدد مين إللي هيلعب ضربة الجزاء رقم 1 ومين رقم 2، ودايما أنا متعود محمد صلاح

Advertisements