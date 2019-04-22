انت الان تتابع رئيس الزمالك: الأهلي يعتمد على مساعدة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
الأهلي
أبدى رئيس نادي الزمالك، حزنه على تحول غريمه النادي الأهلي، لفريق لا يفوز إلا في الكرة الطائرة فقط، في ظل تعثره على مستوى القدم والسلة واليد، وذلك حسبما أفاد في تصريحات مسجلة بثها المركز الإعلامي للقلعة البيضاء، اليوم الاثنين، قبل ساعات من مواجهة فريقه لبيراميدز، على استاد الدفاع الجوي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).
وواصل: "الأهلي يعتمد على مساعدة الحكام أمثال جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين، تابعنا خسارة الأهلي في وجود الحكام الأجانب، والأهلي يعيش فترة كارثية وسط تعتيم إعلامي، ولو حدث نفس الأمر مع الزمالك، لوقع ما لا يحمد عقباه". ونوه رئيس الزمالك: "بداية من عدم احترام السلام الوطني من جانب جماهير الأهلي قبل لقاء
ونوه رئيس الزمالك: "بداية من عدم احترام السلام الوطني من جانب جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز، وإهانة عبد الله السعيد وعمر جابر، وكذلك مشاجرة سيد عبد الحفيظ وأحمد فتحي وسط صمت من لجنة المسابقات".
ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثاني برصيد 60، بفارق الأهداف عن الزمالك وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
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