انت الان تتابع رئيس الزمالك: آل الشيخ اشترى نصف لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

تركي آل الشيخ

أكد رئيس نادي الزمالك أنه من الطبيعي أن يقول تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، إنه لن يترك لاعبيه للزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات مسجلة بثها المركز الإعلامي للقلعة البيضاء، اليوم الإثنين، قبل ساعات من مواجهة فريقه لبيراميدز، على استاد الدفاع الجوي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

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وأوضح رئيس الزمالك: "من الطبيعي أن يقول آل الشيخ إنه لن يترك لاعبيه للزمالك مثل عبد الله السعيد وأفشة. فيما يخص حديث بعض جماهير الأهلي حول أن آل الشيخ اشترى نصف لاعبي الزمالك، فهذا حقيقي، فالرجل تعاقد مع فرجاني ساسي وحمدي النقاز والمدرب جروس، وفي المقابل حصل على أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق". ويتصدر