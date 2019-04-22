انت الان تتابع رئيس الزمالك: «بيراميدز قوي على الأهلي مش علينا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
بيراميدز
وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، على استضافته في نهائي البطولة العربية للأندية بين الهلال والنجم الساحلي، وقال رئيس الزمالك في تصريحات مسجلة بثها المركز الإعلامي للقلعة البيضاء: "بيراميدز خصم قوي، أطالب لاعبي الأبيض بعدم التركيز في التصريحات المتبادلة بيني وبين آل الشيخ مالك بيراميدز، كونها مجرد دعابات بين الطرفين، ومباراة بيراميدز هي مواجهة الدوري"، كما طلب من اللاعبين الفوز في مباراة الغد، مؤكدًا أنها لا تقبل حتى التعادل، مشددًا على أن أي نتيجة غير الفوز، تسهل طريق الأهلي نحو اللقب.
وأردف رئيس الزمالك: "بيراميدز خصم قوي، ولكن على الأهلي وليس الزمالك، حتى لو لعب عمر خريبين وكينو. كنا الأقرب للفوز في مباراة الدور الأول رغم طرد عبد الله جمعة". ويحتضن استاد الدفاع الجوي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة
ويحتضن استاد الدفاع الجوي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وانتهى لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة، على استاد بترو سبورت، بالتعادل الإيجابي (3-3).
ويتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 60 نقطة، في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
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