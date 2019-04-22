الان تتابع ترتيب هدافي الدوري الاسباني.. ميسي يغرد منفردا في الصدارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغرد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني، بعد نهاية الجولة 33 من بطولة الليجا، بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه في ترتيب هدافي الدوري الاسباني، بعد الثنائية الأخيرة التي سجلها في شباك دييجو لوبيز حارس إسبانيول في اللقاء الذي حسمه برشلونة، وجعلته ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني بجدارة، وفيما يلي تستعرض “الخليج 365”، ترتيب هدافي الدوري الاسباني.

ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني

نجح الدولي الأرجنتيني نجم برشلونة في الاحتفاظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا سجلها خلال مشاركاته مع فريقه في الليجا منذ بداية الموسم، وابتعد بها وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

بنزيما الوصيف في ترتيب هدافي الدوري الاسباني

جاء كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد في وصافة قائمة هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم، وخطف المركز الثاني من لويس سواريز، وبلغ رصيده 21 هدفا بعد الهاتريك الذي سجله أمس الأحد، في مرمى فريق أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، والتي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو

بهذه الثلاثية، قاد بنزيما فريقه ريال مدريد إلى خطف 3 نقاط عزز بها المركز الثالث في البطولة برصيد 64 نقطة متأخرا عن المتصدر برشلونة بفارق 13 نقطة.

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سواريز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الاسباني

احتل سواريز مهاجم برشلونة المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعدما توقف رصيده من الأهداف عند 20 بعد الهدف الأخير الذي سجله في مرمى أتلتيكو مدريد.

كريستيان سيتواني الرابع في ترتيب هدافي الدوري الاسباني

جاء الدولي الأورجواياني كريستيان سيتواني، نجم فريق جيرونا، في المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 18 هدفا.

إياجو أسباس الخامس في ترتيب هدافي الدوري الاسباني

احتل المهاجم الإسباني المميز إياجو أسباس نجم سيلتا فيجو، المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 16 هدفا.