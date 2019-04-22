شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى السويس ظهر الأربعاء استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على السفر إلى السويس ظهر الأربعاء المقبل، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري، التي تقام مساء الخميس، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل، على ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.