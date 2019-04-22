شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني للاعبي للأهلي للتخلص من الإجهاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تنفيذ برنامج بدني للعديد من اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد، وتجهيزهم للمشاركة الجماعية قبل مواجهة المصري في الدوري.
وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني لبعض اللاعبين، والاكتفاء بأداء تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية مع تنفيذ بعض الجمل الفنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، التي تقام مساء الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.
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