شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الإقبال التاريخي على الاستفتاء رصاصة في قلب أعداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف أيمن يونس، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، الإقبال الكبير على استفتاء التعديلات الدستورية بـ«التاريخي»، مشيرًا إلى أن المواطن المصري على مدار الـ3 أيام مدة الاستفتاء، وجه من خلال التواجد الكثيف باللجان رصاصة في قلب أعداء وكارهي الوطن.

وقال «يونس»: «الإقبال والمشاركة في التصويت رسالة بوعي المواطن المصري، وحرصه على مستقبل بلده، وردًا على مروجي الشائعات، وتأكيدًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو التنمية».

وأشار إلى أنه حرص على اصطحاب زوجته ونجلته أمينة مثل ملايين المصريين الذين اعتبروا الاستفتاء «عُرسا وطنيا»، يجب أن يشاهده الأطفال حتى يشعروا باهمية وقيمة المشاركة في بناء الوطن.

أيمن يونس وأسرته يشاركون في التصويت على التعديلات الدستورية

أيمن يونس وأسرته يشاركون في التصويت على التعديلات الدستورية