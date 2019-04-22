شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك ورسائله إلى تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري كريستيان جروس، قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وأكد رئيس الزمالك أن مواجهة بيراميدز مباراة بطولة الدوري العام، مطالبًا لاعبي فريقه بعدم الانشغال بـ«المناكفة» بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، والهزار بينهما قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين بالدوري العام.

وقال «منصور»: بشكر أخويا وصديقي المستشار تركي آل الشيخ على دعوته لي لحضور نهائي البطولة العربية، وعلى حسن الاستقبال والضيافة.

وطلب مرتضى منصور من لاعبي الزمالك، خلال مباراة بيراميدز، التحلي بالروح الرياضية، وأن تخرج المباراة تليق بسمعة الكرة المصرية.

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وطالب رئيس الزمالك اللاعبين بالتركيز في مباراة غد الثلاثاء، والفوز بالمباراة وحصد النقاط، مشيرًا إلى أن المباراة لا تقبل التعادل، وأنه في حالة الخسارة، لا قدر الله، فإنه سيتم إهداء البطولة للأهلي.

وأكد رئيس الزمالك أن العلاقة بينهم وبين لاعبي بيراميدز مميزة، وأنهم أصدقاء خارج الملعب، مشيرًا إلى أنهم في الدور الأول كان الفوز قريباً منهم، لولا طرد اللاعب عبد الله جمعة من اللقاء.

وشدد رئيس الزمالك على ضرورة عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، وخروج اللقاء بشكل حضاري يليق بسمعة الكرة المصرية.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف مكافآت خاصة في حالة الفوز على بيراميدز، بخلاف صرف جميع المستحقات المالية لهم قبل مواجهة غد الثلاثاء.